Follia in Copa Libertadores: un tifoso lancia una pietra e colpisce un ex giocatore della Fiorentina - FOTO

Ennesimo episodio di violenza nel calcio, e stavolta a farne le spese è stato un ex giocatore della Fiorentina. I fatti si sono verificati durante il match tra Rosario Central e Peñarol, valido per la fase a gironi della Copa Libertadores e vinto 1-0 dalla squadra di casa.

Paura per Maxi Olivera

Maxi Olivera, in viola dal 2016 al 2021 (con tanti prestiti in mezzo), al fischio finale è stato raggiunto da una pieta lanciata da un tifoso del Rosario, che l'ha colpito in faccia provocandogli un taglio profondo vicino allo zigomo. Il giocatore del Peñarol ha cominciato a sanguinare, rendendo necessario l'intervento dei medici e l'immediato trasferimento in ospedale.