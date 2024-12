L'attacco della Fiorentina potrebbe cambiare volto a gennaio. La Fiorentina continua a seguire Calvert-Lewin, l'Everton riflette

La Fiorentina continua a monitorare la situazione degli attaccanti per il mercato in entrata, così come quello in uscita. Come scrive La Repubblica edizione Firenze, il reparto offensivo dei viola potrebbe essere quello maggiormente potrebbe uscire rivoluzionato dal mercato di riparazione.

Se la Fiorentina sta seriamente pensando alle cessioni di Kouamé e Ikoné, infatti, in entrata di continua a monitorare il nome di Dominic Calvert-Lewin, centravanti 27enne dell’Everton, con il contratto in scadenza a giugno 2025.

Il giocatore ha condiviso lo spogliatoio con Moise Kean, proprio all'Everton. I Toffees potrebbero valutarne seriamente la cessione già a gennaio per evitare la sua partenza a zero in estate.