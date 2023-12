Manca pochissimo alla finestra di calciomercato invernale, in cui la Fiorentina con tutta probabilità cercherà di intervenire per trovare adeguati rinforzi. Su Fiorentinanews.com l’ex difensore viola Alberto Malusci ha espresso la sua opinione al riguardo.

Il mercato invernale è alle porte: come ritiene che la Fiorentina possa intervenire?

“Per quanto riguarda il mercato invernale ritengo che la Fiorentina, in questa posizione di classifica, debba puntare a prendere, per quanto sia possibile a gennaio, giocatori che conoscono il campionato italiano, utili per lottare fino in fondo. Mi aspetto quindi un mercato con giocatori di esperienza e conoscenza della Serie A. Non possiamo andare a prendere delle scommesse perché non ci sarà il tempo necessario per farli ambientare. Quindi ok anche a giocatori con la carta d’identità “datata” e quindi di età elevata, devono ambientarsi subito. Tutto questo perché mai come in questa stagione la Fiorentina può ambire ad accedere alla zona Champions, dato che è un campionato in cui le big fanno fatica e noi possiamo giocarcela con tutti. Mi aspetto perciò un mercato importante a gennaio da parte della Fiorentina”.

Questione attacco: Beltran sembra trovare sempre più continuità, Nzola ancora no. E anche dagli esterni serve maggior concretezza e più gol. Come giudica la questione?

“In attacco Beltran sta attraversando un bel momento, ha continuità nella titolarità e sta crescendo. Nzola contro il Monza l’ho visto più pimpante, dentro alla partita e più in sintonia con i suoi compagni, anche se quello che interessa a tutti quanti è che entrambi facciano i gol che mancano a questa Fiorentina. Serve che facciano parecchio di più gli esterni d’attacco, perché potrebbero fare la differenza e invece tante volte fanno fatica”.