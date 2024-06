Terracciano diventa l'obiettivo per la porta di un club di Serie A: i dettagli

Arriva un interessamento dalla Serie A per il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano. Secondo Sky Sport sulle sue tracce ci sarebbe infatti il Genoa allenato dall'ex attaccante viola Alberto Gilardino.

Dipende tutto da Martinez

Nel caso in cui l'attuale portiere dei rossoblù Josep Martinez, cercato dall'Inter per fare la riserva di Sommer, scelga di vestire la maglia nerazzurra la dirigenza del ‘Grifone’ potrebbe direttamente virare sull'estremo difensore 34enne titolare anche in maglia gigliata anche nella stagione da poco conclusa.

Soltanto un'idea per adesso

Pare che al momento non ci sia però nessuna proposta per Terracciano da parte del Genoa che deve ancora sapere con precisione quale sarà la scelta di Martinez.