Mentre la Fiorentina riflette su Terracciano, Christensen e Martinelli, un ex portiere viola ha le idee ben chiare sul suo futuro

Mentre la Fiorentina cerca un portiere di livello da affiancare a Terracciano (e in attesa di sapere cosa ne sarà di Christensen e Martinelli), c'è un ex viola che sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro. Parliamo di Bartlomiej Dragowski, che secondo cittadellaspezia.com avrebbe manifestato la volontà di restare in Grecia.

Lo Spezia incassa e sorride

Il prestito semestrale al Panathinaikos sembra dunque destinato a continuare, anche perché lo Spezia accetterebbe di buon grado di incassare 2 milioni con percentuale sulla futura rivendita. Dragowski sembra aver trovato in Grecia la sua oasi felice, dopo le esperienze italiane con Empoli, Fiorentina e appunto Spezia.