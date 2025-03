La Fiorentina preannuncia il ricorso per la multa ricevuta per la coreografia contro la Juventus. Ecco cosa succede adesso

"Cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria" e per il lancio di "tre fumogeni nel settore dei sostenitori della squadra avversaria” è questa la motivazione dietro alla decisione del Giudice Sportivo di multare i viola dopo la partita di domenica sera tra Fiorentina e Juventus. Una decisione che, visto i precedenti, ha lasciato molti senza parole

La Fiorentina non ci sta e pensa al ricorso

In tutto questo la società gigliata non sembra voler far passare tutto in cavalleria. E mentre da Torino, in primis la società biancoenera, si erano subito attivati con la Digos cittadina per chiedere rispetto e spiegazioni sull'accaduto, fino appunto al provvedimento arrivato nelle ultime ore, la Fiorentina adesso sta studiando le carte e non esclude il ricorso.

Il club adesso deve attendere la risposta del Giudice Sportivo: la situazione

Nelle ultime ore la Fiorentina ha infatti aperto ad un eventuale ricorso, preannunciandolo. In tal modo la società viola potrà avere accesso alle motivazioni della sentenza del Giudice Sportivo in merito alla decisione. Da questi atti il club viola potrà capire e decidere se possono esserci le modalità e i margini di azione per procedere al ricorso. I prossimi giorni saranno utili per capire se il club di Commisso intenderà replicare alle tante accuse attraverso un ricorso ufficiale, oppure se sceglierà di pagare la multa e porre fine ad ogni tipo di polemica. Dalla data di ricezione della documentazione, infatti, decorrerà un ulteriore termine di cinque giorni per il deposito del reclamo con tutte le relative motivazioni.