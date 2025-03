Di Livio si schiera a fianco di Motta: "Le responsabilità sono di tutti. Ci son giocatori che sono stati pagati tanto e..."

Negli ultimi giorni, dopo le debacle contro Atalanta prima e Fiorentina poi, l'allenatore della Juventus Thiago Motta è finito al centro di molte critiche, diventando di fatto il grande problema della squadra bianconera. Per molti ma non per tutti. Nelle ultime ore infatti l'ex centrocampista di Juve e Fiorentina Angelo Di Livio ha scelto di schierarsi dalla parte del tecnico italobrasiliano.

“Motta ha le sue responsabilità ma anche i giocatori non sono di meno..”

Questo un estratto delle sue considerazioni a RaiSport:

“Sono convinto che in casi come quello che sta vivendo il club bianconero serva suddividere le responsabilità su tutti, non soltanto sull’allenatore che sta in panchina: in campo ci sono dei giocatori pagati moltissimo in estate che adesso non riescono a fare la differenza come ci si aspettarebbe”.

Ha anche aggiunto: “Poi gli occhi sono tutti per l’allenatore che ha fatto delle cose non positive, cambiando sempre squadra, capitani, situazioni. Contro Atalanta e Fiorentina hanno subito 7 gol, non ha fatto giocare Gatti su un campo di una rivale. Era una gara importante ma è stata fatta una figura pessima”.