Taibi: "De Gea? Ci vorrebbero tre mesi per ritrovare la forma... Va bene per la Fiorentina, ma Terracciano va tenuto"

Massimo Taibi, attualmente direttore sportivo della Pistoiese, ma anche ex portiere del Manchester United, ha fatto un punto su David De Gea a Radio Serie A. Lo spagnolo piace alla Fiorentina e l'ex Atletico Madrid vorrebbe provare l'esperienza italiana, ma soffermiamoci sul parere dell'esperto:

Taibi su De Gea

“E' senza dubbio un portiere importante, ma è anche un anno che non gioca: questo non può essere dimenticato . Non si dovrebbe commettere l'errore di gettarlo subito nella mischia. Chi prenderà De Gea dovrà dargli 2/3 mesi di tempo per ambientarsi al calcio italiano… e ritrovare la miglior condizione”.

Fiorentina?

“Lo vedrei bene a Firenze, ma a patto di tenere anche Terracciano che possa essere il titolare nella prima fase della stagione”.