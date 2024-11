L'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno intervenendo sulla squadra viola e sulla partita di questa sera contro l'APOEL Nicosia: "La Conference è un torneo che permette a tutti di giocare, basta vedere Sottil. A San Gallo hai fatto un brutto primo tempo, poi l'hai portata a casa nella ripresa. Non amo il turnover, ma quando tutti riescono a dare il meglio te lo puoi permettere.

Parisi alto lo vedo bene, ha sia la gamba che le caratteristiche per giocare in quella posizione. Al contrario non vedo bene Richardson sulla trequarti, vedrei meglio Adli dietro Kouame. Kean? Senza di lui la Fiorentina è un'altra squadra. La società sa che a gennaio serve un vice. Difficile portare a Firenze il titolare di un'altra squadra, ma vedo bene Djuric. Oppure Lucca.