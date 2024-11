Conte non vuole cederlo, ma il ragazzo vuole giocare: anche la Fiorentina si affaccia alla porta dei partenopei

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è noto per avere i suoi dogmi inscalfibili per quanto riguarda la scelta della formazione: una volta scelti gli 11 titolari, è difficile vedere l'allenatore barese fare del turnover, e questo gioca contro al folto reparto offensivo del Napoli. Basti vedere come David Neres, pagato 28 milioni di euro, abbia sin qui racimolato solo 280 minuti in stagione. Proprio per questo, c'è stato un interesse di diverse squadre, tra le quali la Fiorentina, per un giocatore offensivo del Napoli.

Come riportato dallo scout Michele Fratini a Calciomercato.it, la Fiorentina sarebbe infatti interessata a Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 che finora ha raccolto giusto 30 minuti in più di Neres, non abbastanza per l'ex Sassuolo. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse di Roma e Juventus, ma Giuntoli ha detto che non rinforzeranno il reparto offensivo. “Commisso ha detto che potrebbe fare uno sforzo economico a gennaio, se necessario… – commenta Fratini -. Lo vuole la Juve, lo vorrebbe anche la Roma ma attenzione alla Fiorentina. Può fare la prima, la seconda punta, ma anche il trequartista. E l’anno scorso fece pure la mezz’ala. Ricorda Di Natale, con le dovute misure. Ma ricorda lui, poi ogni giocatore va messo nelle condizioni giuste”.

La tesi di Fratini è sostenuta anche dal Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, doveha affermato: “Raspadori ha ragione, ha bisogno di giocare di più per mettere in mostra le sue qualità”.