La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Comuzzo torna titolare, Sene parte invece dalla panchina

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha reso noto l’undici titolare che questo pomeriggio, alle ore 15, ospiterà al Viola Park il Sassuolo dell’ex viola Bigica: I viola di Galloppa, senza vittorie da cinque giornate, ospitano i neroverdi dell'ex Bigica, reduci da quattro vittorie di fila e in zona playoff.

La convocazione in prima squadra di Vannucchi ed il contemporaneo infortunio di Martinelli obbligano Galloppa a scegliere Tognetti tra i pali. Presente anche stavolta il centrale Pietro Comuzzo, che scende a dare una mano in Primavera dopo il rientro in pianta stabile di Mina. Parte invece dalla panchina Sene.

Fiorentina (4-3-3): Tognetti; Vigiani, Comuzzo, Elia, Fortini; Ievoli, Gudelevicius, Vitolo; Padilla, Braschi, Rubino.

A disp.: Dolfi, Scuderi, Biagetti, Sene, Spaggiari, Sadotti, Maggini, Guidobaldi, Mignani, Caprini, Puzzoli. Allenatore: Daniele Galloppa