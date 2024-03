"Niente applausi e fiori per Belotti, il gemellaggio tra Torino e Fiorentina non lo salverà. La piazza granata è intristita..."

Verso Torino-Fiorentina, il giornalista torinese Fabrizio Turco è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole, in riferimento ad Andrea Belotti, che tornerà all'Olimpico Grande Torino da ex: “Nessuna accoglienza con applausi e fiori per lui, anche l'anno scorso fu fischiato pesantemente quando giocava nella Roma. Sarà sicuramente una reazione particolare”.

“Il gemellaggio non c'entra niente”

E aggiunge: “Gemellaggio tra le tifoserie? Non c'entra, sono rapporti che si piazzano sopra ai singoli, è un rapporto con la maglia e con i valori. I giocatori sono un'altra cosa. Quindi potrà al massimo stemperare l'ambiente, ma neanche più di tanto”.

“I tifosi del Toro sono intristiti”

Sul Torino e su Juric: “C'è delusione, mista a rassegnazione, la stessa provata da vent'anni con la società. La piazza è intristita nel dare il proprio addio (molto probabile) all'ennesimo allenatore”.