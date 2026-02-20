Gosens: "Il freddo? Io sono tedesco, l'ho sopportato bene. Non tutte le stagioni escono come vorresti, stiamo lavorando per..."

A Polsat Sport ha parlato il terzino viola Robin Gosens, intervenendo sulla partita vinta contro lo Jagiellonia ieri sera dalla Fiorentina.

Sulla partita

“Sapevamo che lo Jagiellonia aveva un buono stile di gioco con la palla tra i piedi. Dovevamo stare compatti, anche per le condizioni del campo e il clima, che sono un po' diversi da quelli a cui siamo abituati. Nel secondo tempo poi abbiamo controllato di più, abbiamo avuto più coraggio, un po' più di pressing e siamo pronti al prossimo match”.

Sul clima

“Sapevamo che qui fosse molto freddo, per qualcuno non è normale una situazione simile. Io sono tedesco, quindi non ho fatto fatica. Ma il clima è molto diverso da Firenze. Ma questo è il calcio, è la Conference. Loro hanno fatto una buona partita, noi abbiamo sfruttato bene le occasioni. Volevamo tenere lo 0-0, ma nel secondo tempo lo Jagiellonia sono andati un po' in difficoltà e noi con i singoli siamo stati bravi. Come Mandragora o Fazzini”.

Sulla lotta salvezza

“In estate il club ha speso tanti soldi. Siamo un club storico e vogliamo raggiungere la salvezza facendo uno step in avanti come società, squadra e giocatori singoli. Non tutte le stagioni vengono come vorresti. Stiamo lavorando per uscirne”.