Spalletti e il siparietto con Comuzzo: "Appena è arrivato a Coverciano era insieme a Kean. Gli ho detto di stare attento, perché..."

Spazio anche per un retroscena simpatico nella conferenza stampa del CT Luciano Spalletti a Coverciano per l'inizio del ritiro della Nazionale. L'allenatore degli azzurri ha raccontato l'accoglienza a Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina convocato per la prima volta con la Nazionale.

“Stamattina Kean è arrivato a Coverciano con Comuzzo e a Pietro ho detto: 'Stai attento che segna anche a te...'”. Un chiaro riferimento alla grandissima forma dell'attaccante della Fiorentina, reduce dalla prima tripletta in Serie A segnata contro l'Hellas Verona.