Dzeko rifiuta la Juventus. Le prospettive turche per il centravanti della Fiorentina

Dopo aver faticato a trovare spazio alla Fiorentina, Edin Džeko non ha intenzione di ritirarsi e anzi, è alla ricerca di una squadra che gli dia fiducia e minuti in campo.

Turchia nel futuro

L'esperto attaccante è nel mirino di tre club in Turchia, scrive Mondo.ba - nazione dove ha già giocato con grande rendimento per il Fenerbahçe: ora Kasimpasa, Antalya e Konyaspor sono interessati a lui.

No alla Juve

Inizialmente, si vociferava di una sua permanenza in Italia, con Cagliari, Pisa e Genoa sulle sue tracce, ma anche con la Juventus che lo voleva come riserva. Un'ipotesi quest'ultima che, è stata messa da parte dallo stesso giocatore che è alla ricerca di minuti per prepararsi al meglio per i play off che danno l'accesso ai prossimi Mondiali, si legge ancora sulla fonte citata.