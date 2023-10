C'è un dato che rende l'Empoli la peggior squadra d'Europa: nessuno come la squadra di Andreazzoli

Benché le sfide tra Fiorentina ed Empoli, nonostante il netto divario economico e tecnico dei due club, non siano mai scontate c’è un dato che sottolinea come i viola, mai come quest’anno, arrivino alla partita da favoriti. Dopo otto giornate di campionato, in cui il club azzurro ha dovuto far fronte alle tante cessioni estive e all’adattamento dei nuovi, la squadra allenata da Aurelio Andreazzoli si è conquistata il record di peggior attacco, non solo del campionato italiano ma di tutta Europa.

A dirlo chiaramente sono numeri, che raccontano come gli azzurri abbiano siglato solo una rete, quella di Baldanzi contro la Salernitana. E dopo l'infortunio con l'Under 21 il gioiellino empolese potrebbe essere anche a rischio per la sfida di lunedì. Un gol in 720 minuti, con una media per partita di 0,125. Numeri su cui l’esperto tecnico romano, assieme alla squadra, dovrà lavorare duramente per far sì che il sogno salvezza diventi più concreto.

Nessuno in Europa ha fatto peggio, anzi, nessuno ci si avvicina nemmeno. In Ligue 1 il primato negativo va al Clermont, con 5 reti in 8 partite. Fa peggio il Colonia con 4 marcature in appena sette partite. Anche in Premier nessuno come gli azzurri: nonostante la brutta partenza il Bournemouth è riuscito a realizzare 5 reti in 8 gare ufficiali.