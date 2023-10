Ulivieri: "Fiorentina migliore dell'anno scorso, a Napoli ha imposto il gioco per 90'. Mi auguro che Italiano..."

Quest’oggi il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare del grande inizio di stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano, a pochi giorni dal delicato derby contro l’Empoli. Questo un estratto delle sue parole:

“Io sono da sempre tifoso della Fiorentina, e lo sanno tutti. Allo stesso tempo ho comunque lavorato quattro anni ad Empoli, quindi sono sempre un po’ combattuto. Un po’ come per il Bologna: amo la città, ma resto tifoso viola. L’Empoli adesso sta provando ad uscire dalla situazione in cui si è infilata. Lo scorso hanno avevano un grande portiere tra i pali che gli permise di fare molti punti, fondamentali per raggiungere la salvezza anticipata. La Fiorentina invece è partita benissimo quest’anno, molto meglio della scorsa stagione. Il miglioramento è soprattutto dal punto di vista del gioco: vorrei sottolineare la partita fatta a Napoli, non è semplice imporre il proprio gioco al Maradona per novanta minuti”

Ha poi concluso analizzando il lavoro di Italiano: “E’ uno di quei tecnici che ha dimostrato di non fissarsi su determinati concetti: se uno non cambia mai non può fare l’allenatore. Mi auguro che continui cosi, perche i risultati col tempo arriveranno senza ombra di dubbio. Se può far coesistere assieme Nzola e Beltran? Per certe cose ci vuole tanto tempo e soprattuto molto lavoro sul campo, e poter far coesistere due attaccanti come loro due è una di queste. Italiano ci starà sicuramente pensando ma non si può pensare che imparino determinati principi da un giorno all’altro”.