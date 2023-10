Genta: "La Fiorentina è una ragazza bellissima ma un po' svagata. Arthur perfetto per i viola, una versione migliorata di Torreira"

Questa mattina il giornalista di Radio 24 Carlo Genta, che ieri pomeriggio ha avuto il piacere di intervistare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha avuto modo di analizzare l’inizio di stagione della squadra di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Lady Radio:

“Sono dell’opinione che si notava sin da subito che il mercato fatto dalla dirigenza viola avesse rinforzato la Fiorentina, le prime giornate ne sono la testimonianza. Vorrei sottolineare un giocatore su tutti, e mi riferisco ad Arthur che in poco tempo è diventato il vero playmaker della squadra. Non a tutti serve un giocatore del genere, ed il brasiliano in estate ha tenuto conto del gioco di mister Italiano: è arrivato nel contesto giusto nella squadra giusta. E questo, come sappiamo, influisce molto sul rendimento in campo di un giocatore. Mi sembra una versione migliorata di Torreira, il reagente chimico che mancava. Nico Gonzalez è un top, da grandissimo club ed i viola finalmente se lo stanno godendo a pieno. Senza dimenticare, parlando a livello personale, Barak che non è titolare ma a me piace moltissimo. Mi piace paragonare la Fiorentina a una ragazza bellissima un po' svagata, che a volte si perde ma appassiona. Farà delle belle cose in stagione”.

Ha poi concluso: “Se la Fiorentina va avanti cosi, se Italiano avrà bisogno di qualcosa credo che la società farà di tutto per accontentarlo. E’ chiaro che nella finestra di gennaio difficilmente si fanno operazioni di rilievo: salvo il caso straordinario di qualche anno fa in cui i viola cedettero Vlahovic alla Juventus le squadre di solito si riparano. In questo caso credo che Commisso non si farebbe certo trovare impreparato, ma come ho detto è difficile migliorare la rosa nel mercato di riparazione”.