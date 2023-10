Cannavaro: "Sono stato vicino ad allenare la Fiorentina. Con Passarella uno dei momenti più difficili della mia carriera"

QUest’oggi il capitano dell’Italia campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro, in una lunga intervista a Calciomercato.com, ha confessato di esser stato molto vicino alla panchina della Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Chi è il miglior difensore al mondo? Van Dijk ha perso un po' di concentrazione, ma quando è in forma resta il migliore. Oggi si sente dire qualsiasi cosa su come difendere, ma alla fine la marcatura è una sola. E sempre quella. In Serie A? Scalvini dell'Atalanta. Pur essendo alto non ha paura di giocare uno contro uno”.

Ha poi parlato della possibilità di allenare in Serie A: “Sì una volta sono stato vicino a tornare in Italia, mi contattò la Fiorentina quando andò via Prandelli (marzo 2021, ndr). In quel periodo allenavo il Guangzhou, sul contratto avevo una clausola di 50 milioni e non c'è stato modo di trovare una soluzione. Ho avuto anche la possibilità di andare all'Inter Miami, avevo già parlato con Beckham ma non se ne fece nulla sempre per questa clausola”.

Ha poi concluso:”Posso dire l’allenatore con cui è stato più difficile: Daniel Passarella a Parma. Arrivò in un momento difficile e non capì i problemi della squadra. Avevamo bisogno di una persona allegra, lui era molto rigido e non ci fu empatia".