Il ritorno in Nazionale è stato davvero felice per il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta. Il difensore viola ha fatto una sessantina di minuti nel match vinto dall'Argentina in casa del Perù, e ad un buon livello nonostante sia stato impiegato nel ruolo di laterale e non al centro.

"Dopo un anno e mezzo di assenza dovevo tornare - ha detto Quarta - quindi sono felice di questo. Ora devo lavorare per continuare a essere qui. Quello che voglio è fornire soluzioni. Se hanno bisogno di me come terzino, posso fare anche quello".

Poi ha aggiunto: "Sono rimasto fuori dal Mondiale e mi ha fatto molto male, ma ora devo guardare avanti e cercare di guadagnarmi un posto. Non è facile perché ci sono tutti i migliori".