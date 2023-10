"Tagliente coi difensori avversari e lucido" Gonzalez e una prestazione da otto. Martinez Quarta va bene anche fuori ruolo

Come avete già potuto leggere, la gara dell'attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, con l'Argentina, è stata assolutamente di primo livello.

Guardando le pagelle redatte dal quotidiano sportivo più importante, Olè, l'attaccante viola è arrivato a prendere 8 (secondo solo a Messi che ha preso 9) con queste motivazioni: “Altra partita lucida dell'attaccante della Fiorentina. Ha fatto un lavoro interessante andando avanti e indietro lungo la fascia, mettendo in mezzo la palla per il primo gol e mostrandosi sempre come un'opzione di scarico. Molto tagliente con i difensori avversari”.

Bene anche Martinez Quarta che si porta a casa un 7: “Entrato al 34' del primo tempo al posto di Montiel, e nonostante quella di laterale non sia la sua posizione, ha fatto una prestazione senza sbavature”.