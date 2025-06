L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, analizzando varie situazioni attuali di casa Fiorentina, in un momento molto intenso sul versante gigliato, con la dirigenza viola che sta cercando un nuovo allenatore.

‘Patetica la lettera di addio di Palladino’

“Pioli non mi piace come allenatore, sa gestire bene il gruppo e giocatori importanti come fatto al Milan. Non propone una tematica di gioco che mi piace. Non sono contento di Pioli, ma se la scelta sarà lui sicuramente arriveranno giocatori che daranno delle garanzie. Palladino ha scaricato tutto addosso alla dirigenza, non mi è piaciuta per niente la situazione che si è creata alla Fiorentina. La società aveva accontentato Palladino sotto tanti aspetti, andarsene via così e lasciarsi con un gancio polemico nei confronti di qualcuno Daniele Pradè. La lettera di addio di Palladino è stata patetica, ha ringraziato i tifosi che lo hanno contestato apertamente, il presidente dopo avergli fatto fare una figuraccia. Il paragnosta lo può fare a casa sua, non a Firenze".

‘La Fiorentina si è sciolta come neve al sole contro avversari inferiori’

“Mi metto nei panni di Pradè, la migliore squadra dell'era Commisso secondo tutti si scioglie come neve al sole contro squadre che non dovrebbero impensierire la Fiorentina… se l'allenatore non riesce a portare migliorie contro squadre come Monza, Venezia, Empoli, Torino, Udinese, Verona, ecc., non può poi pensare di fare tutto bene”.