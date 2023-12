Mister Luigi Cagni è intervenuto a Radio Bruno Toscana in vista di Fiorentina-Parma: “I ducali mi piacciono molto perché Pecchia mette i giocatori nei ruoli giusti e sfrutta al massimo le loro qualità. Italiano invece ha a disposizione un organico capace di portare avanti tutte le competizioni fino alla fine della stagione".

E poi su Nzola: "Italiano l'ha voluto fortemente, secondo me nemmeno lui si aspettavo un rendimento così deludente. L'ex Spezia non mi sembra uno che si abbatte di fronte ai momenti negativi, ma evidentemente c'è qualcosa che non va. Detto ciò, un attaccante con quelle doti non può non tirarle fuori”.