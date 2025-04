Il commento del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, in sala stampa dopo la vittoria alla Unipol Domus sul Cagliari:

"Siamo felici perché venire a Cagliari in questa settimana, che è stata molto particolare, abbiamo avuto tante difficoltà, e ribaltare la gara non era facile. La squadra ha messo in campo cuore, mentalità, grinta, è la vittoria di un grande gruppo che ha superato tante difficoltà e non voleva alibi. Hanno pensato solo a fare la prestazione e portare a casa la vittoria. Dedichiamo la vittoria a Moise che non era con noi.

Non dipendenti da Kean? Per noi Moise è un calciatore importantissimo, però questa Fiorentina sa sopperire anche a queste assenze e oggi l'ha dimostrato. Siamo partiti in svantaggio, poi siamo stati bravi a restare in gara, ci siamo adattati a un tipo di partita sporca. Mi è piaciuto tutto, davanti chi ha sostituito Moise l'ha fatto in modo perfetto, ci siamo trovati bene sia con Gud che con Beltran, poi Zaniolo poteva anche fare gol.

Rammarico? Nessuno, se siamo arrivati in lotta per posizioni importanti e in Europa vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. Abbiamo vinto contro squadre importanti, è ovvio che ci mancano punti contro altre squadre ma il passato è passato. Dobbiamo pensare all'ultimo mese nel miglior modo possibile, per portare la Fiorentina più in alto possibile.

Avvio difficile? Le premesse erano queste, non avevamo materiali per allenarci, la squadra è stata forte di testa. Non sono bravo io, sono bravi i ragazzi che sono scesi in campo senza pensare e ascoltare nulla.

Costretti a vincere? Il campionato non è finito oggi. Pensiamo a domenica, con serenità, godiamoci questo momento: nelle ultime sette partite cinque vittorie, due pareggi, stiamo bene.

Che indirizzo diamo al campionato? E' una partita che dà un segnale forte a noi stessi più che altro, ci mancava la vittoria contro una squadra che lotta per posizioni diverse. Siamo lì e ce la giochiamo fino alla fine, vogliamo giocarcela con tutte. Ho ragazzi che vanno sempre forte, questa settimana ho capito quanto è forte questo gruppo. Volevano giocare a tutti i costi.

Zaniolo beccato? E' stato bravo, non deve cadere in provocazioni qualora ci siano. Poteva far gol, è stato bravo Caprile. La coppia davanti? Sono attaccanti atipici, si sono intercambiati, avevamo preparato un altro tipo di partita ma siamo stati bravi ad adattarci da ieri.

Ospitalità del Cagliari? Li ringraziamo, conosco mister Nicola e lo ringrazio per la disponibilità. E' stata una cosa che nessuno si aspettava, ci hanno messo in condizione di fare almeno un allenamento".