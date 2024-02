Bocci: "L'ambiente viola ormai riesce a farsi male da solo. A Empoli la peggior partita di Nico Gonzalez da quando è a Firenze"

A Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci, giornalista fiorentino, analizzando la situazione in casa viola: “A Firenze e nell'ambiente viola ormai si riesce a farsi male da soli. Il calcio è fatto di regole ben precise e sono i grandi calciatori a tirare avanti un gruppo. Poi se non funziona ti affidi ai gregari. Questo alla Fiorentina non sta funzionando”

E ancora: “Sinceramente non ricordo partita più brutta di quella di ieri da parte di Nico Gonzalez da quando l'argentino è a Firenze. Mi pare si stia facendo una grande fatica anche ad imparare degli errori, come quello sui gol presi. L'azione che porta al rigore è identica a un gol subito a Lecce”.