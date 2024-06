La Fiorentina intanto si copre le spalle e attiva il rinnovo annuale di Kouame ma si tratterà su altre cifre e tempistiche

Il rapporto tra la Fiorentina e Christian Kouame potrebbe non finire con questa stagione, nonostante il contratto in scadenza al 30 giugno 2024: secondo Tmw infatti, la società viola ha intanto attivato l'opzione per il rinnovo annuale dell'ivoriano, che comporta anche un'importante impennata dell'ingaggio.

L'idea però è di ritrattare l'accordo, magari allungando la scadenza ma con cifre ben diverse: Kouame prenderebbe ad oggi oltre 2 milioni. Da non scartare poi l'ipotesi anche di possibili scenari di mercato, con la Fiorentina che comunque sarebbe almeno tutelata sul costo del cartellino.