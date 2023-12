Corriere dello Sport-Stadio: Un anno d'oro

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, leggiamo: “Un anno d'oro. Che Viola: 109 gol e 33 vittorie”. L'approfondimento dedicato al 2023 della Fiorentina, a pagina 19: “Fiorentina, la carica dei 109 è uno show. La squadra di Italiano in terza cifra per le reti realizzate, sinonimo di spettacolo: quasi due a partita”.

A pagina 18, invece, un articolo dedicato a un difensore viola: “Se vuoi vincere manda sotto Ranieri. Il gol al Toro ha lanciato la Viola in orbita”. In basso, invece, la questione Coppa d'Africa: “Kouame va in Africa, Nzola pronto al braccio di ferro”. Tornando a pagina 19, c'è spazio anche per la questione stadio: “Caso Franchi, Palazzo Vecchio risponde a Barone”.