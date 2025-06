L’ex difensore viola Celeste Pin ha parlato a Il Salotto del Calcio su TVL, esprimendosi su varie tematiche di casa Fiorentina, dall’attualità alle prospettive future della squadra gigliata.

‘La Fiorentina deve fare tre competizioni, ben vengano giocatori a completare la rosa’

“Kean ha l’opportunità di decidere assieme al suo entourage se rimanere o meno alla Fiorentina. Dal primo al quindici luglio la situazione verrà definita. Kean sta bene a Firenze, ha avuto la possibilità di ritrovarsi e difficilmente si lascia una piazza dopo un anno, a meno che non arrivi la squadra della vita. Penso non ci sia niente di concreto in merito al suo addio al momento e l’auspicio è che rimanga, per migliorare la Fiorentina, che ha cominciato bene il mercato con i primi acquisti che sono buoni innesti. Viti? Ha 23 anni, non ne parlerei come di un giovane, ha già la sua esperienza, la difesa è un reparto che offre grandi garanzie. La Fiorentina deve fare tre competizioni e quindi ben vengano calciatori che completano la rosa. Sotto la regia di Pioli penso possano arrivare altri calciatori importanti”.

‘Normale la prudenza con Gudmundsson, 17 milioni sono tanti’

“Gudmundsson? Chi va oggi ad investire 17 milioni su un giocatore con un processo aperto? Normale la prudenza della Fiorentina. Il Genoa cerca di tirare l’acqua al suo mulino ed è normale. Dipenderà anche dalle intenzioni dell’allenatore, è un giocatore a cui non è facile ritagliare un ruolo. Per un elemento che non dovesse essere centrale, 17 milioni sono una cifra alta. La qualità del giocatore non si discute, ma la sua situazione è molto complessa”.

“Potrebbe essere l’anno giusto per la Conference League, col tecnico adatto e esperto, per poter crescere e consolidarsi e penso la Fiorentina farà cose egregie. Confido molto nel prossimo anno per la Fiorentina, ci sono tutti gli ingredienti giusti”.