Gomez: "Senza infortuni Rossi sarebbe stato fra i top 5 al mondo. Quello che ci successe fu una sfortuna pazzesca"

L'ex attaccante della Fiorentina Mario Gomez ha rilasciato una lunga intervista a L'Ultimo Uomo in cui ha ripercorso la sua esperienza a Firenze. In particolar modo si è soffermato su Giuseppe Rossi e sulla loro sfortunata convivenza:

“Giuseppe è semplicemente incredibile, Penso che senza gli infortuni sarebbe potuto diventare uno dei cinque migliori calciatori al mondo. Aveva un talento pazzesco. Era un grande calciatore… è ancora un grande calciatore. Abbiamo avuto un inizio fantastico. Io e Giuseppe nelle prime tre partite abbiamo fatto una cosa come sette, otto gol insieme (in realtà sono cinque, ndr). Poi, sfortunatamente, io mi sono fatto male, e quando sono tornato si è fatto male lui. E alla fine lui non è più tornato, perché il suo problema l’ha tenuto fuori per due anni e mezzo. È pazzesco, davvero pazzesco»