Rossi: "Grande atmosfera al Pepito Day: popolo viola, vi voglio bene. Mettere questa maglia ha sempre un certo peso"

Giuseppe Rossi è stato intervistato durante il programma Buongiorno Viola Park, dei canali social della Fiorentina. L'ex attaccante viola è tornato a parlare del suo “Pepito Day”, raccontando le sue emozioni e sensazioni.

“Il Pepito Day è stata una giornata bellissima per me, la mia famiglia, i tifosi viola e la città di Firenze: c'è stata una grande atmosfera, ho ricevuto tanto amore e calore, e anche tutti i giocatori che erano presenti. Devo veramente ringraziare il popolo viola, la città di Firenze e la Fiorentina che ha fatto un gran lavoro: vi voglio bene. Abbiamo trascorso degli anni bellissimi qui, abbiamo fatto grandi cose, ho passato 3 anni intensi dove ho creato molti ricordi coi miei compagni che rimarranno nella storia. La verità è che mettere questa maglia ha un certo peso, i tifosi sono veramente appassionati, per loro è vita e questo va rispettato: si sente ancora tutto l'amore che ci danno”

“Dopo la partita siamo andati a mangiare a Coverciano, una cena fantastica, ci siamo alzati dal tavolo zoppicando: possiamo dire che ci vorrà qualche settimana per recuperare. Certo, non tutti: ad esempio, Pizarro è uno che non invecchia mai, è sempre uguale, correva uguale come 10 anni fa”

“Ho avuto la fortuna di allenarmi tre giorni lì, al Viola Park: è un centro che ha veramente tutto, per un giocatore allenarsi lì è una marcia in più da sfruttare, lo capiscono i giocatori in Prima Squadra così come i giovani”