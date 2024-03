In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si legge il titolo sulla Fiorentina in vista della partita contro il Milan: "Joe, tutti per te".

A pagina 10 si legge: "La pausa è finita. Belotti aggiusta il tiro con il Milan" e in taglio basso: "Arthur va via, c'è Ezequiel Fernandez". A pagina 11: "Amore Viola, la riscoperta del sold out".