La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su quelli che potrebbero essere i top player in uscita nel mercato estivo in caso di super offerta. Tra i profili citati anche quello di Nico Gonzalez, attaccante argentino della Fiorentina già messo nel mirino più volte da club esteri, soprattutto di Premier League. Questo quanto si legge sulla rosea:

“Quanto sia importante Nico per la Fiorentina lo hanno fatto capire le parole del ds Pradé che negli scorsi mesi ha svelato l’offerta da 45 milioni presentata dal Brentford. Prima aveva bussato alla porta di Commisso anche il Leicester. L'argentino dal suo arrivo a Firenze ha fatto i conti con alcuni problemi fisici, ma quando è stato in campo ha spesso disegnato calcio e segnato gol importanti. A Nico e ai suoi guizzi Italiano chiede molto in questo finale di stagione, mentre la Viola vuole costruire il futuro su di lui. A meno che una big non si presenti con più di 50 milioni”