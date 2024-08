L'ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione di casa Fiorentina a pochi giorni dall'esordio in Serie A. Queste le sue parole: “La società deve accelerare e dare a Palladino ciò che serve. Le prime partite saranno complicate, dovrà essere bravo il mister viola a fare con quel che ha. Richardson? Se partisse titolare non sarei stupito”

E su Gudmundsson: “Non era nei piani del Genoa che andasse via. Sostituirlo è dura, perché per il calcio moderno è un giocatore atipico, ma sa saltare l'uomo e spaccare in due le difese. Sarebbe un acquisto importantissimo per la Fiorentina”.