La Nazione: Il giorno dopo fa più male

In basso, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo dell'edizione odierna de La Nazione di Firenze, leggiamo: “La delusione del giorno dopo. Kean è a rischio”. L'approfondimento a pagina 4: “Il giorno dopo fa più male. Ma il traguardo è sempre lì, ora reagire è obbligatorio. Tre gare da non sbagliare”. In basso: “Troppi big steccano l'appuntamento. Da guerriera a squadra imperfetta”.

A pagina 5, invece; “Kean, Venezia a rischio per un guaio muscolare. E l'attacco resta un rebus. Restano solo Gud-Beltran”. In basso, l'approfondimento sulla Fiorentina Femminile: “Oggi arriva la Roma, uno spareggio Champions”. Sulla destra, il commento di Benedetto Ferrara: “Crescere ancora tanto per essere ambiziosi”.