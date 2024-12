"Il Cagliari subisce ancora troppi gol, ma la difesa sarda è in crescita. Nicola rischia di non avere un attaccante a disposizione per Firenze"

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Ignazio Caddeo, firma di Calciocasteddu.it, che ha fatto il punto sul Cagliari in vista della sfida tra la squadra sarda e la Fiorentina, che andrà in scena domenica al Franchi.

‘La difesa è in ripresa, ma ancora troppi gol subiti’

"Il Cagliari sta soffrendo un po’ meno, anche se la difesa resta un problema e subisce troppi gol. Nicola ha portato migliorie ed aggiustamenti, ma per una squadra che si deve salvare il cruccio delle reti subite è molto importante. Il reparto arretrato però inizia a dare risposte migliori, da Zappa a Mina, che a Firenze conoscete bene, fino a Luperto ed Augello. Marin in mezzo al campo segna col Cagliari e in Nazionale romena".

‘Un attaccante a rischio per la trasferta di Firenze’

“Nicola è intelligente nel proporre varie gare all’interno della stessa, cambia spesso modulo anche se ormai propone di frequente il 4-2-3-1. Col Verona aveva iniziato col 4-4-2. Lapadula non si è allenato ieri e continua ad avere problemi, non so se ci sarà a Firenze. Potrebbe anche lasciare la Sardegna a gennaio. Non penso ci saranno sorprese di formazione, forse ci sarà Deiola dal primo minuto, ma sono piccoli aggiustamenti”.