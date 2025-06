Pradè forza la mano con Dodô: tentativo per riaprire i discorsi per il rinnovo

“Dodô ha ancora due anni di contratto, non ci preoccupa" aveva detto qualche giorno fa il ds Daniele Pradè sulla situazione che riguardava il brasiliano. La verità, spiegata anche dal direttore viola, è che la Fiorentina sta cercando di prolungare il contratto del terzino, ma la trattativa si era arenata qualche settimana fa a causa di qualche incomprensione sulle tempistiche.

Dopo la firma di De Gea fino al 2028, e in attesa della decisone di Kean, adesso la priorità di Pradè si chiama Dodô, con il ds viola che starebbe forzando la mano per riaprire i colloqui per il rinnovo che si erano interrotti. Si vuole ripartire da una base solida per la prossima stagione, ragionando poi sui nuovi innesti. La volontà della società viola è avere Dodô tra i pilastri per il futuro. Lo scrive La Nazione.