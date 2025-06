Dietro ai due favoriti resistono anche altre candidature per la panchina viola. E c'è chi farebbe carte false per venire a Firenze

La Nazione parla dei nomi per il possibile post Palladino sulla panchina viola. I due favoriti ad oggi portano il nome di Stefano Pioli e Marco Baroni, che piacciono alla società per diversi motivi e che al momento sembrano corrispondere all'identikit fatto dai dirigenti viola per la prossima stagione.

Gli altri nomi

I problemi burocratici legati ai due sono superabili e dunque rimangono in pole per la panchina viola. Il quotidiano parla però anche delle altre possibili candidature. Alberto Gilardino piace, non è una novità, ma a far emergere dubbi sarebbe la sua poca esperienza. Stesso discorso per Daniele De Rossi, che ha voglia di ritrovare una nuova avventura in Italia.

I toscani

C'è anche la pista che porta a Francesco Farioli, ex tecnico dell'Ajax, toscano, che si afferma farebbe carte false per allenare la squadra viola. A proposito di toscani: scade oggi l'ultimatum di Maurizio Sarri alla società viola, con il suo nome cercato più dai tifosi che dai dirigenti. Alla fine per lui sarà Lazio.