Intervenuto a Toscana TV, l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha spaziato su vari temi relativi al momento della squadra di Palladino dopo la vittoria col Lecce, in vista del prossimo complicato filotto di partite, tra campionato e Conference League.

‘Ho avuto l’impressione di vedere una squadra senza un senso, non so quanto la fortuna possa durare’

“Se la Fiorentina andrà in campo nelle prossime partite con l’atteggiamento e la lentezza viste col Lecce, farà fatica. La squadra ha giocato male col Lecce, ma ha vinto, e di positivo prendiamo il risultato. Nella rosa viola ci sono dei giocatori che ti permetterebbero di veder del bel gioco e al di là delle responsabilità dell’allenatore mi aspetto di più anche da chi scende in campo. Vedo una squadra priva di idee e che non si sa muovere, col Lecce ho avuto l’impressione che la squadra in campo non avesse un senso. Il modulo può cambiare, ma alla base deve esserci un’identità. Non so quanto possa durare la fortuna e anche se me lo auguro dubito di vedere stravolgimenti da qui al termine della stagione”.

‘Col Lecce la Fiorentina non ha mai tirato in porta, la nota invece positiva è che…’

“La Fiorentina ha dei buoni numeri ma anche molte difficoltà nel fare gioco e trovare alternative. Senza Kean in campo non si vede niente, gli attaccanti non hanno mai tirato in porta col Lecce e oltretutto non vengono aiutati. Il centrocampo a tre è stato una scelta giusta ed è un aspetto positivo, così come il lavoro dei quinti Dodô e Gosens, che hanno costruito il gol vittoria. Ndour non ha dato quella gamba di cui ha parlato Palladino, non si è mai inserito senza palla. Non si può non vedere in campo Fagioli, un centrocampista che prova sempre a giocare in verticale ed ha qualità, a maggior ragione se manca Adli. Palladino si fissa su alcuni calciatori, uno di questi è Mandragora”.