Corriere dello Sport-Stadio: C'è Atene nella testa della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Atene nella testa". E ancora: "Viola, ecco la mappa: 7 partite per un trofeo". Sommario: "Da Nico a Beltran: il trionfo in questo torneo regalerebbe l'ingresso in Europa League".

Apertura per: “Fiorentina, rotta su Atene”. Sottotitolo: “I viola possono qualificarsi all’EuroLeague vincendo la Conference, ma devono riaccendere subito la luce”. In taglio basso la probabile formazione: “Mossa Nzola, c’è Faraoni”.

In taglio alto le parole del tecnico viola: “Stasera la squadra migliore”. E ancora: “Italiano: Voglio giocarmi questo trofeo, abbiamo bisogno di tutti Cerchiamo la continuità”. In taglio basso infine: “E Dodo smania: ”Non vedo l’ora»".