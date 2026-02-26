FOTO - Passaggio del turno in cassaforte? Kean intanto va a Milano per un party di un noto brand. E con lui...

Tanti vip alla festa di apertura del nuovo store di Amiri a Milano. Il marchio di alta moda californiano ha invitato tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo ed anche dello sport, fra questi anche l'attaccante viola Moise Kean.

La passione della moda

Il bomber della Fiorentina è da sempre molto interessato al mondo della moda e non di rado lo si vede ad eventi o sfilate. Stavolta l'occasione è il party d'apertura del nuovo flagship store di Amiri nella capitale della moda italiana.

Altri vip calcistici

Oltre a Kean era presente anche un altro calciatore che con Moise condivide molte passioni. Fra le foto pubblicate sul profilo social di Amiri infatti, oltre all'attaccante della Nazionale italiana, c'è anche Rafael Leao, ala del Milan e grande amico del giocatore viola.