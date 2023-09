Subito problemi per Spalletti: due giocatori (tra cui un ex viola) lasciano il ritiro della Nazionale per infortunio

La prima volta per Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale Italiana, domani alle 20:45 in Macedonia del Nord. Nel suo primo ritiro a Coverciano, dove ha convocato anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, l'ex tecnico del Napoli deve subito far fronte ad alcuni problemi.

Lorenzo Pellegrini e l'ex viola Federico Chiesa non saranno disponibili per le partite contro Macedonia e Ucraina: entrambi lasciano il ritiro della Nazionale per infortunio e tornano, dunque, a disposizione rispettivamente di Roma e Juventus.