Benedetto Ferrara: "Ma come si fa a sbagliare una preparazione nel 2026? Anche Pioli si era accorto che mancavano gli esterni"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno della squadra viola, della situazione in società e sul mercato.

Le sue parole

“Contro il Milan mi è piaciuta la Fiorentina, si sono viste trame di gioco nuove. Almeno novità, poi siamo stati anche sfortunati. Allegri forse è stato presuntuoso nel mettere quella formazione. Fagioli è a suo agio ed è convinto del suo ruolo adesso. Tre punti avrebbero fatto comodo, è ovvio, ma alla fine va bene così se continuiamo su questa onda”.

E sulla preparazione fisica

“Si era creato un clima negativo in casa Fiorentina che poi si manifestava in campo. A volte mi chiedo come si possa sbagliare una preparazione fisica nel 2026. I giocatori amano gli allenatori che li fanno lavorare per rendere. Una stagione sbagliata può creare problemi. Ho sempre pensato che per i valori di questa squadra bastasse rimettere a posto un po' di cose per stare più tranquilli. Lo avevano capito tutti".

Su Pioli e Paratici

“Gli esterni? Non voglio difendere Pioli, mi dispiace per lui ma ha sbagliato troppo. Ma lui fu l'unico ad accorgersi che mancavano, Pradè aveva venduto tutti. Perfino lui ci era arrivato, dopo averne negato l'esistenza. Ma era stata la società a vendere tutti. C'è qualcosa che non torna. Paratici? Lui sta lavorando chiaramente per la Fiorentina. Quando vai a prendere gente sotto contratto, devi pagare un prezzo, come sta succedendo adesso”.