L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato così a Sky Sport: “Abbiamo vissuto insieme esperienze che mi hanno emozionato e la speranza è di vivere altre emozioni insieme ai giocatori, al club e a questi tifosi che mi hanno spinto a prendere questa decisione. Ci ho pensato pochissimo, sono davvero felice ed emozionato. Ho ritrovato tante persone con cui avevo già lavorato, il Viola Park è qualcosa di incredibile. Il club e i ragazzi sono motivati a crescere, io avevo bisogno di una nuova sfida, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. L'esperienza in Arabia è stata positiva e mi ha arricchito, ma avevo bisogno di tornare in Italia e la chiamata della Fiorentina è arrivata nel momento giusto. Ringrazio il club e la città per come mi hanno accolto, adesso tocca a noi dimostrare il nostro valore”.

Poi ha aggiunto: “Voglio portare la Fiorentina più in alto possibile, ma adesso non so dare una collocazione in classifica. Gli ultimi campionati dimostrano che la classifica è molto corta, che tra la Champions e rimanere fuori dalla coppe è questione di pochissimi punti. La Fiorentina inoltre ha perso due finali di Conference, noi vogliamo fare il massimo per non avere rimpianti a fine stagione. Speriamo di dare delle grandi soddisfazioni ai nostri tifosi, che se lo meritano".

Su Kean: “Ci ho parlato, è un ragazzo felice e molto riconoscente alla città per quello che gli ha dato. E' un attaccante molto forte che secondo me può crescere ancora, lo vedo molto motivato. C'è la possibilità di vederlo in campo insieme a Dzeko e Gudmundsson, la mia intenzione è mettere in campo una squadra di qualità. Poi ovviamente per vincere servono anche altri fattori, ma al momento sono molto fiducioso perché nello spogliatoio ho trovato qualità ma anche valori umani importanti”.

Infine sul mercato: “Se prenderemo giocatori, prenderemo profili che alzino il livello della squadra, che siano funzionali al nostro stile di gioco. Per le prossime tre settimane voglio concentrarmi su quello che ho a disposizione, la base è buona e con le amichevoli capirà come e dove intervenire”.