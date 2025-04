La formazione ufficiale della Fiorentina: Palladino punta su Kean e Gudmundsson. Comuzzo guida la difesa, Folorunsho sulla fascia destra

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha reso noto la formazione che alle 18.45 scenderà in campo contro il Celje per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Il tecnico gigliato cambia strategia rispetto all’andata, mettendo in campo l’undici migliore: confermati 9 undicesimi della formazione scesa in campo domenica contro il Parma. Sulla fascia destra c'è Folorunsho, Comuzzo agirà al centro della difesa.

Le scelte di Raffaele Palladino

Gli unici cambi sono quelli di Comuzzo al posto di Pablo Marì, escluso dalla lista Uefa, e di Folorunsho al posto dello squalificato Dodo. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Kean, Gudmundsson. All.: Palladino

Celje (4-3-3): Ricardo Silva; Karnicnik, Nemanic, Vuklisevic, Juanjo Nieto; Kvesic, Zabukovnik, Delaurier-Chaubet; Avetlin, Matko, Seslar. All.: Riera