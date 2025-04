I tifosi viola si presenteranno a ranghi ridotti a Cagliari, mentre quelli sardi riempiranno lo stadio per la sfida con la Fiorentina. La situazione

Una volta superato l’ostacolo Celje, e l’ottimismo è d’obbligo dopo il risultato dell’andata, la Fiorentina di Raffaele Palladino dovrà subito rituffarsi nel campionato per continuare le speranze di una qualificazione europea. Ed il primo ostacoli si chiama Cagliari: i viola infatti, a pasquetta, sono attesi dalla trasferta in Sardegna contro gli uomini di Davide Nicola.

L'Unipol Domus sarà sold out: I tifosi di casa vogliono gli ultimi punti salvezza

I rossoblu tornano alla Unipol Domus dopo le ultime due trasferte consecutive, contro Empoli ed Inter, e i tifosi cagliaritani sono pronti a star vicini alla loro squadra. Secondo quanto riportato da calciocasteddu.it considerata il meteo e il giorno di festa lunedì a Cagliari sono stati venduti attorno ai 16mila biglietti: quasi la totalità dei posti a disposizione. Resta invece in sospeso la situazione relativa al settore ospiti.

I tifosi della Fiorentina si presenteranno a ranghi ridotti