Il futuro di Gudmundsson in viola è ancora in bilico: un club inglese intanto si fa avanti per l’islandese. I dettagli

Nonostante la Fiorentina di Rocco Commisso abbia, la scorsa estate, versato 8 milioni di euro per assicurarsi il prestito di Albert Gudmundsson e riservarsi un’opzione per il riscatto a 17 milioni, più ulteriori 3 milioni in bonus, il club gigliato per il momento ancora non avrebbe ufficialmente comunicato al Genoa se intende esercitare l’opzione, e questo ha fatto sì che il giocatore finisca nel mirino di molti club europei.

Il nome di Gudmundsson è finito nella lista di un club di Premier League

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da TEAMtalk, importante portale sportivo inglese, c’è un club inglese che fa sul serio per l’islandese e che potrebbe fare un offerta per lui in futuro. Stiamo parlando dell’Everton di David Moyes. I Toffees, rinforzati dalla salvezza ottenuta e in vista del trasferimento nel nuovo stadio, stanno già programmando il mercato estivo. Con Dominic Calvert-Lewin in scadenza di contratto e Armando Broja destinato a rientrare al Chelsea, Gudmundsson è considerato un profilo ideale per rafforzare l’attacco, soprattutto per la sua capacità di agire da seconda punta o trequartista.

Il prezzo del cartellino non è altissimo ma la Fiorentina ha la precedenza su tutti

Secondo quanto riportato dal portale c’è un fattore che rende il giocatore della Fiorentina ancor piu accessibile per le casse della seconda squadra di Liverpool: il prezzo del cartellino di Gudmundsson, che al momento si aggira attorno ai 20 milioni, non è una cifra considerabile insormontabile. Ovviamente la Fiorentina ha la precedenza, e nonostante una stagione forse non all'altezza delle aspettative, il riscatto del cartellino dell'islandese è ancora una priorità per il club di Commisso.