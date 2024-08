Il punto sul mercato: ci siamo per Tessmann. Se parte Nico Gonzalez assalto a Gudmundsson. In porta si cambia, diversi i nomi sul taccuino

Si potrebbe sbloccare il mercato della Fiorentina nelle prossime ore dopo gli arrivi di Kean, Pongracic e Colpani. Il nome più vicino ai viola è Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia per il quale sembrano essersi risolti i problemi di commissioni con l'entourage del giocatore. Un affare da 6 milioni di euro che potrebbe andare in porto nelle prossime ore, rinforzando finalmente il centrocampo viola.

La Fiorentina si rifà sotto per Gudmundsson

Notizia del giorno è anche il rientro dei viola nella corsa per Albert Gudmundsson, con i viola che ci provano nuovamente per l'attaccante del Genoa in caso di cessione di Nico Gonzalez. Operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva che dovrebbe arrivare ai 25 milioni di euro.

Per Nico Gonzalez sempre le due insidie

Proprio per Nico Gonzalez rimangono in corsa sia Atalanta che Juventus, che hanno in ballo anche il profilo di Koopmeiners. La Fiorentina si aspetta un'offerta da 30 milioni più ricchi bonus. Se arrivasse, sarebbe addio.

Cambio in porta, mentre per McKennie…

Per la porta si seguono diversi profili, tra cui De Gea e Turati. Il primo ha già aperto alla possibilità di trasferirsi a Firenze da svincolato, ma le cifre chieste sono inevitabilmente alte. Per McKennie la Fiorentina sembra voler aspettare un possibile sconto da parte della Juventus, che si trova costretta a vendere il centrocampista texano. In giornata è arrivata anche l'ufficialità della cessione di Lucchesi al Venezia.