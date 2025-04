Il giornalista spagnolo di Onda Cero, Mario Gago, ha parlato a Radio Bruno in vista di Betis-Fiorentina, toccando varie tematiche della sfida di Conference League tra le squadre di Pellegrini e Palladino e concentrandosi in maniera molto puntuale sulla compagine andalusa.

‘Ottimo momento per il Betis, la squadra sta bene e gioca un ottimo calcio’

“Il Betis sarà un osso duro per la Fiorentina perchè è migliorato tanto, è in un ottimo periodo della stagione. Col Valladolid, ultimo in classifica e battuto la scorsa giornata, aveva addirittura perso. La squadra è in salute, si è ritrovata sul piano del gioco. Antony e Isco stanno facendo la differenza, il centrocampista qualcuno pensa che potrebbe anche tornare con la Spagna. Isco è un grande pericolo, Pellegrini ha creato una squadra che gioca molto bene a calcio e sta ottenendo risultati”.

Antony ai tempi del Manchester United

‘Il Betis lotta per la Champions ma il calendario lo aiuta, perchè…’

“La squadra è propositiva, vuole essere protagonista in campo. Prova a coinvolgere molto gli esterni, ha freschezza e gioca con la difesa piuttosto alta. Pellegrini ha fatto molto bene in Spagna anche prima tra Villarreal e Malaga. Sa recuperare i calciatori, come Antony che era stato scaricato dallo United. Dà tanta libertà ai calciatori. Il Betis è in lotta per la Champions, ma poter vincere una coppa sarebbe un qualcosa di storico per i biancoverdi. Certo, economicamente essere in Champions sarebbe tanta roba. Il Betis arriva riposato alla sfida, avendo giocato giovedì scorso, il calendario darà loro la possibilità di competere al massimo”.