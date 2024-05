Italiano al Napoli? Le parole di Graziani

L'ex attaccante viola Ciccio Graziani si è espresso anche sul futuro dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano su Vikonos Web Radio.

‘Italiano da sempre stimato da De Laurentiis’

"Conte non andrebbe al Napoli nemmeno con le coppe, si scontrerebbe troppo con De Laurentiis già in ritiro. Lui è capace di dire “non entrare negli spogliatoi, lì comando io”, mentre De Laurentiis vuole essere protagonista, andrebbero in contrasto immediato. Secondo me arriva Italiano, stimato da sempre dal presidente azzurro, e che già aveva fatto capire di non avere intenzione di proseguire con la Fiorentina. Dico Italiano, a meno che non ci sia un valzer di panchine che includa Pioli e anche Allegri".