Bressan: "Vittoria sporca a Genova, de Gea ha fatto delle paratone. Kouame però non è come Kean..."

Mauro Bressan, ex viola, ha commentato il momento della Fiorentina a Radio Bruno Toscana esprimendosi sui top e sul centrocampo studiato da Palladino. La vittoria sul Genoa - a detta sua - non era facile ed è arrivata in modo sporco:

“Partita sporca ma…”

“Con il Genoa una partita sporca, ma queste gare portano sempre segnali positivi, soprattutto quando non si gioca al top. Non è la prima partita che De Gea compie delle paratone, ma nel finale ha fatto anche di più”.

“Koaume non è Kean”

“All'inizio della stagione mancavano ancora dei giocatori, ma chi è arrivato dopo si è dimostrato all'altezza. Con Adli, Bove e Cataldi Palladino ha trovato l'equilibrio fra difesa, centrocampo e attacco. Kean è mancato a Genova, Kouame è un giocatore diverso, ma la Fiorentina ha fatto comunque girare bene la palla”.